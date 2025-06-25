Трамп назвал сарказмом слова о завершении конфликта на Украине за 24 часа

Президент США Дональд Трамп заявил, что закончить конфликт на Украине за 24 часа невозможно, так как ситуация сложнее, чем кто-либо представляет. Свое предыдущее обещание окончить конфликт за сутки, американский лидер назвал сарказмом.

«С Владимиром Путины сложнее, и у меня проблемы с Зеленским. Это сложнее, чем другие конфликты», - сказал глава Белого дома в ходе пресс-конференции на полях саммита НАТО в Гааге.

В рамках саммита Североатлантического альянса Трамп сегодня встретился с Зеленским. Встреча глав государств длилась около 40 минут. Известно, что прекращение огня собеседники не обсуждали.

Также Трамп уточнил, что рассмотрит вопрос дальнейшей помощи Украине, в том числе поставки дополнительных систем ПВО, но отметил, что Вашингтон сам нуждается в этом вооружении. Кроме того, Трамп намерен обсудить ситуацию на Украине с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, российский лидер стремится к миру в данном вопросе.

Перед своим вступлением в должность Трамп неоднократно говорил, что разрешит ситуацию на Украине за 24 часа. По его словам, военной операции вообще не было бы, если бы он оставался американским президентом.