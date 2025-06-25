Трамп сделал заявление об Иране и Израиле после саммита НАТО

Президент США Дональд Трамп на брифинге после саммита НАТО заявил, что короткая война Ирана и Израиля завершилась. Об этом пишет РИА Новости.

В ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по военным и ядерным объектам Ирана. Тегеран ответил серией ракетных атак. Стороны обменивались ударами до 24 июня, когда был объявлен режим прекращения огня.

В Тегеране заявили о своей полной и безоговорочной победе над Израилем, израильское правительство отчиталось, что достигло поставленных целей, в Вашингтоне заявили, что ядерная программа Ирана полностью уничтожена.

«Мы считаем, что это [конфликт на Ближнем Востоке] закончилось. Не думаю, что они станут выступать друг против друга», — подчеркнул Трамп.

По его словам, ядерные объекты Ирана были полностью, абсолютно, тотально уничтожены. Он добавил, что не следует верить журналистам американских СМИ, которые утверждают обратное.

Трамп назвал материалы прессы «весьма несправедливыми по отношению к пилотам, которые рисковали жизнью» ради США.

Трамп пообещал повторить удары по Ирану в одном случае

Ранее американский лидер положительно охарактеризовал ситуацию вокруг поддержания режима прекращения огня между Израилем и Ираном.

«Я думаю, что все очень хорошо. Вчера Израиль развернул [самолеты]. Они их отправили, поскольку чувствовали, что произошло нарушение [режима прекращения огня]. И технически они были правы, но это бы просто не сработало. И они вернули самолеты», — сообщил президент США.

По словам Трампа, установление режима прекращения огня стало победой для всех, в том числе для Ирана.