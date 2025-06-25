Трамп заявил, что генсек НАТО Рютте любит его

Президент США Дональд Трамп отреагировал на то, что генсек НАТО Марк Рютте назвал его «папочкой», заявив, что генеральный секретарь альянса «любит» его. Об этом Трамп заявил на пресс-конференции после саммита НАТО в Гааге.

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«Он меня любит, я думаю, он меня любит», — отметил он.

Рютте в среду на саммите НАТО назвал Трампа «папочкой», которому приходится использовать «крепкие выражения», чтобы остановить конфликт Израиля и Ирана.

Так он прокомментировал нецензурное высказывание американского лидера по вопросу конфликта на Ближнем Востоке и нарушения прекращения огня между странами.

В ночь на 24 июня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».