Рютте назвал Трампа «папочкой»

Генсек НАТО Марк Рютте, комментируя ненормативные высказывания президента США Дональда Трампа о конфликте между Израилем и Ираном, назвал американского главу «папочкой». Его слова приводит Reuters.

Ранее Трамп во время саммита НАТО в Гааге сравнил боевые действия между Ираном и Израилем с детьми, дерущимися на школьном дворе. Он сказал, что, «есть две страны, которые воюют так долго и так упорно, что они не понимают, какого черта они творят».

Слова Трампа рассмешили Рютте.

«И тогда папочке иногда приходится использовать крепкие выражения, чтобы заставить их остановиться», — добавил генсек НАТО.

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Рютте охарактеризовал свои слова как «лесть и похвалу» в адрес Трампа. На вопрос о том, не считает ли он их унизительными и не являются ли они проявлением слабости, он ответил, что не думает так, назвав президента США «хорошим другом, заслуживающим похвалы».