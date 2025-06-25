Трамп заявил, что не сомневается в желании Путина решить конфликт на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не сомневается в стремлении своего российского коллеги Владимира Путина добиться разрешения украинского конфликта.

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Об этом глава Белого дома сказал в среду, 25 июня, по итогам саммита Североатлантический альянс (НАТО).

— Он хотел бы уладить этот вопрос, хотел бы выбраться из этой ситуации, — сказал Трамп.

По словам президента США, «недавно Путин предлагал помощь в вопросе Ирана», но он якобы ответил: «Нет, ты можешь помочь мне с [конфликтом между Украиной и] Россией», передает ТАСС.

Кроме того, американский лидер анонсировал скорый разговор с Путиным. Однако не уточнил, когда именно он состоится.

Президент США заявил, что 17 июня разговаривал по телефону со своим российским коллегой, который предложил свою помощь в урегулировании ирано-израильского конфликта. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позже объяснил, что слова Трампа о его разговоре с Путиным были образными.

14 июня российский президент в ходе беседы с американским коллегой подтвердил готовность Москвы продолжать переговоры с Киевом. Главы государств обсудили напряженность на Ближнем Востоке и братство по оружию во время Второй мировой войны, а также выразили удовлетворение «положительными личными отношениями». Кроме того, президенты России и США говорили по телефону 4 июня — тогда предметом их разговора стала атака украинских беспилотников на российские военные аэродромы.