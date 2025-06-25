Трамп пообещал повторить удары по Ирану в одном случае

Президент США Дональд Трамп пообещал повторить удары по ядерным объектам Ирана в случае, если Тегеран не предоставит доступ к ядерным материалам. Об этом политик заявил в ходе пресс-конференции после саммита НАТО.

Трансляция доступна на YouTube-канале газеты The Washington Post.

«Американские удары отбросили на многие годы возможность Ирана разрабатывать ядерное оружие. Это может происходить бесконечно, если Иран не даст доступа к ядерным материалам», — подчеркнул политик.

Трамп также выразил сожаление о необходимости предпринятых Вашингтоном действий.

Ранее американский лидер заявил, что конфликт между Израилем и Ираном разрешился, стороны вряд ли возобновят атаки друг против друга. По словам политика, невероятная демонстрация американской мощи проложила путь к миру и «историческому соглашению о прекращении огня».