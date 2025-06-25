Трамп рассказал, чем украинский конфликт отличается от всех прочих

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт России и Украины "сложнее", чем все другие. Так он объяснил, почему, вопреки собственным обещаниям, ему до сих пор не удалось эффективно посодействовать завершению данного конфликта.

"Сложнее, чем люди могут себе представить", по словам Трампа, оказались и завершение конфликта, и президент России Владимир Путин. Также американский президент сказал, что у него "были некоторые проблемы с (Владимиром) Зеленским".

Американский президент по итогам саммита НАТО заявил, что надеется сыграть роль в урегулировании конфликта России и Украины. Недавно СМИ утверждали, что в ходе закрытой встречи Трамп охарактеризовал ситуацию вокруг Украины как "вышедшую из-под контроля".