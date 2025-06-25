Владимир Зеленский заявил, что основной темой его разговора с президентом США Дональдом Трампом стало прекращение огня. Соответствующий пост появился у него в Telegram-канале.

Зеленский назвал состоявшуюся беседу «продолжительной и содержательной». Она продлилась около 50 минут.

По словам Зеленского, в ходе разговора им удалось охватить «все действительно важные вопросы».

«Говорили о том, как добиться прекращения огня и подлинного мира. Говорили о том, как защитить наших людей. Ценим внимание и готовность помогать приближению мира», — написал он.

Другие детали разговора Зеленский пообещал сообщить позже.