Генсек НАТО назвал удары США по Ирану оправданными

Рютте назвал удары США по Ирану оправданными
Генсек НАТО Марк Рютте назвал удары США по ядерным объектам Ирана оправданными. Его слова приводит РИА Новости.
Рютте отметил, что НАТО долгое время занимал позицию о том, что Иран не должен получить в свои руки ядерное оружие.
«Поэтому я думаю, что действия США были полностью оправданы», — сказал он на пресс-конференции по итогам саммита альянса в Гааге.
Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль начал масштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Тегеран, отрицающий эти заявления, в ответ нанес ряд ракетных ударов по израильским военным объектам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым в ночь на 22 июня присоединились и США, атаковав ядерные объекты Ирана. Тегеран ответил на это ударами по американским базам в Катаре 23 июня. После этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия на 12 дней, которое, по его словам, позволит обеспечить полное завершение войны.