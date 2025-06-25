Дизайнер Зеленского раскрыл правду о его костюме на саммите НАТО

Дизайнер Виктор Анисимов раскрыл правду о костюме президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО. Об этом он рассказал в интервью New Voice.

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Создатель бренда VIKTORANISIMOV разработал специально для украинского лидера целую капсульную коллекцию, в которую вошли классические рубашки, гольфы, футболки, френчи, куртки и другие предметы гардероба. Отмечается, что все вещи из линейки — черного цвета.

По словам Анисимова, на самом деле Зеленский появился на саммите в Гааге не в классическом костюме, а форменной куртке из смеси льна и вискозы в виде пиджака с пиджачным воротником, округлыми полочками и складными накладными карманами типа «карман в кармане». Такой крой отсылает к эстетике милитари с добавлением элементов гражданского стиля.

Кроме того, в качестве обуви украинский лидер выбрал не классические ботинки, а тактическую черную обувь. Анисимов отметил, что при подборе гардероба перед ним стояла задача сохранить в одежде Зеленского черты военной формы, но в то же время переосмыслить ее через призму современной эстетики — сделать более сдержанный, официальный и функциональный образ.

Ранее сообщалось, что Зеленский дважды за неделю посетил официальные мероприятия в одном и том же костюме.