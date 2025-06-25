Генсек НАТО дерзко высказался о Путине на саммите НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не изменил своего мнения к президенту России Владимиру Путину.

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Об этом генсек блока высказался на саммите альянса в Гааге 25 июня.

«Я не доверяю этому парню», - заявил Рютте, отвечая на вопрос о Путине.

По словам генсека, «Путин не может и не должен быть очень доволен результатами саммита НАТО».

Канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая на саммите НАТО в Гааге, также заявил, что конфликт на Украине «не решить военным путем».

Ранее президент США Дональд Трамп на закрытой встрече в Гааге якобы заявил, что ситуация на Украине «полностью вышла из-под контроля».

До этого Рютте в очередной раз дерзко высказался в адрес российского президента. Он заявил, что Запад должен обеспечить такой мир, при котором Путин «никогда, никогда больше не попытается отнять у американцев ни одного квадратного километра украинской территории».