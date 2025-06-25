Канцлер Германии сделал заявление о решении конфликта на Украине

Конфликт на Украине не решить военным путем.

С таким заявлением выступил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает ТАСС.

«Мы должны повысить экономическое давление на Москву», — призвал политик, отметив, что для выраженного эффекта необходимо более активиное участие США.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа уже сейчас должна начать думать о диалоге с Россией по вопросам ограничения вооружений и восстановления доверия. Он призвал переосмыслить архитектуру безопасности на территориях от Черного моря до Арктики.

Мерц сделал резкое заявление о Путине

Политик также пояснил, что европейским странам стоит определить, в какой мере они готовы себя защищать и на каких условиях вести диалог с Россией.