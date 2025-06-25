Трамп начал встречу с Зеленским на саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп начал встречу с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО, который проходит в Гааге. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

Там отметили, что эта встреча стала первыми переговорами Трампа и Зеленского после двухмесячной паузы. Они должны были поговорить на саммите G7, который прошел в середине июня в Канаде, однако этого так и не произошло, поскольку президент США досрочно покинул съезд из-за разгоревшегося между Израилем и Ираном конфликта.

«Встреча Зеленского и Трампа началась», — говорится в тексте.

Трамп описал Зеленского двумя словами

Ранее президент США назвал Зеленского «отличным парнем», отметив, что на саммите НАТО планирует обсудить с ним «трудности, с которыми он сталкивается».