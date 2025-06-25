Пока вы не уснули: протесты в Киеве и реакция Рогозина на шутку в КВН

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Жители Украины вышли на акцию протеста в центре Киева

Жители Украины вышли на центральную площадь Киева, обвинив киевский режим в коррупции и призвав президента США Дональда Трампа навести порядок, но были разогнаны силовиками. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, среди протестующих были ветераны ВСУ, их родственники и родственники погибших, студенты и активисты. В общей сложности в центр Киева вышли около тысячи человек.

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Российский миллиардер предупредил об опасности отставания страны

Изоляция и сознательный отказ от взаимодействия с миром не позволят достичь суверенитета, скорее такая политика приведет к отставанию. Об этом в колонке для РБК, посвященной будущему России через 15 лет, предупредил миллиардер Михаил Гуцериев.

В то же время, указал он, сотрудничество позволит получить доступ к технологиям, знаниям, рынкам и талантам, поэтому будущие модели взаимодействия страны с миром должны строиться через интеграцию, а не на фундаменте конфронтации.

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Рогозин пригрозил КВН-щикам отправкой на СВО после шутки о себе

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пообещал отправить участников КВН в зону спецоперации после шутки о нем. Об этом он сообщил в личном блоге.

Ранее участники команды «Негоден» разыграли сцену, в которой один из участников заявил о нежелании отправляться в космос, так как у него появилась девушка. В ответ командир ответил, что «космос на телку не меняют». На вопрос, кто так сказал, участник ответил, что это «было в докторской Рогозина».

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Генсек НАТО дерзко высказался о Путине на саммите НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не изменил своего мнения к президенту России Владимиру Путину.

Об этом генсек блока высказался на саммите альянса в Гааге 25 июня.

«Я не доверяю этому парню», - заявил Рютте, отвечая на вопрос о Путине.

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В Госдуме извинятся перед Терешковой

В Госдуме (ГД) извинятся перед депутатом и первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой за ситуацию со слухами о ее якобы плохом самочувствии. Об этом журналистам заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, пишет РИА Новости.

24 июня руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев прервал свое выступление на пленарном заседании, заявив, что 88-летней Терешковой стало плохо. В свою очередь, журналист Александр Юнашев сообщил, что первую женщину-космонавта вывели из зала для оказания медицинской помощи.

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Лавров высказался о начале Третьей мировой войны

Разговоры об угрозе начала Третьей мировой войны стали будничными, это особенно печально в условиях подъема реваншистских настроений в европейских странах.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Сейчас уже стало таким будничным говорить о возможности начала Третьей мировой войны. И это особенно печально, когда реваншистские, агрессивные, воинствующие настроения вновь полностью возвращаются в европейские страны», — отметил дипломат.

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Макрон выступил с призывом к Европе по вопросу России

Европа уже сейчас должна начать думать о диалоге с Россией по вопросам ограничения вооружений и восстановления доверия. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после саммита НАТО в Гааге, передает ТАСС.

Политик призвал переосмыслить архитектуру безопасности на территориях от Черного моря до Арктики.

«Определить, в какой мере мы готовы себя защищать и на каких условиях вести диалог с Россией», — указал он.

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Раскрыты возможные причины обысков у основателя «Анжи»

В Дагестане проходят обыски у основателя «Анжи». Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным издания, обыски проходят по 50 адресам, возможно, связанным с госсекретарем республики. Магомед-Султан Магомедов занимает эту должность с ноября 2021 года.

Операция может быть связана с уголовным делом о незаконной приватизации «Дагнефтебазы» и легализации доходов от ее деятельности.

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Фото Вяльбе на фоне грузовика стало поводом для расследования в Швеции

Шведский автоконцерн Volvo начал расследование из-за фото главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе на фоне вакс-грузовика сборной России. Об этом пишет Sports.ru.

«Мы проверяем все реестры, чтобы выяснить, кому мы продавали эту модель такого цвета за последние годы. Затем посмотрим, удастся ли проследить, какому клиенту она была продана и как этот клиент в дальнейшем распорядился трейлером», — заявил пресс-секретарь концерна Volvo Клаэс Элиассон.

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Российский авторынок выбыл из пятерки лидеров в Европе

По итогам мая 2025 года российский авторынок выбыл из пятерки крупнейших в Европе и занял только шестую строчку рейтинга. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

За последний месяц весны в России продали в общей сложности 91 218 новых легковых автомобилей. В годовом выражении реализация просела на 28,3 процента. Для сравнения, в апреле в стране продали в общей сложности 102,1 тысячи новых машин. Таким образом, за месяц реализация на внутреннем рынке сократилась примерно на 10,9 тысячи единиц.

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