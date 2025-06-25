"Вы — главный вор": в Раде выступили с шокирующим обращением к Зеленскому
На Украине не утихает скандал, связанный с предъявлением вице-премьеру, министру национального единства страны Алексею Чернышову обвинение во взяточничестве и бегством из страны бизнес-партнера Владимира Зеленского, совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича.
Депутат Рады Александр Дубинский при этом написал в своем телеграм-канале, что по его мнению главным вором является сам Зеленский.
"В июне из страны сбежал ваш ближайший друг — Миндич", - отметил Дубинский, обращаясь к Владимиру Зеленскому.
Он обратил внимание, что Миндич подозревается в том, что через связанные с ним подставные фирмы была выведена значительная часть бюджетных средств, выделенных на строительство оборонительных укреплений.
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Дубинский следом задал вопрос о том, удалось ли Миндичу сбежать, потому что "не успели что-то разработать?"
"Или потому, что вы — главный вор в этой стране, и это ваши подельники?", - также поинтересовался нардеп у Владимира Зеленского.