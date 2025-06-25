На Украине не утихает скандал, связанный с предъявлением вице-премьеру, министру национального единства страны Алексею Чернышову обвинение во взяточничестве и бегством из страны бизнес-партнера Владимира Зеленского, совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича.

Депутат Рады Александр Дубинский при этом написал в своем телеграм-канале, что по его мнению главным вором является сам Зеленский.

"В июне из страны сбежал ваш ближайший друг — Миндич", - отметил Дубинский, обращаясь к Владимиру Зеленскому.

Он обратил внимание, что Миндич подозревается в том, что через связанные с ним подставные фирмы была выведена значительная часть бюджетных средств, выделенных на строительство оборонительных укреплений.

В Раде заявили о шатком положении Зеленского

Дубинский следом задал вопрос о том, удалось ли Миндичу сбежать, потому что "не успели что-то разработать?"