Трамп: США рассмотрят возможность поставки Украине комплексов Patriot

Соединенные Штаты изучают возможность поставки Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом 25 июня заявил журналистам американский лидер Дональд Трамп.

«Они действительно хотят получить ракеты-перехватчики, как их называют — комплексы Patriot. Мы посмотрим, сможем ли предоставить им часть из них», — сказал он на пресс-конференции по итогам состоявшегося в Гааге саммита НАТО.

Ранее страны Североатлантического альянса пообещали продолжать оказание военной поддержки Украины, не упомянув при этом о возможности ее приема в блок.

Кроме того, на закрытой встрече с лидерами стран НАТО Трамп, по информации Bloomberg, заявил, что с Украиной нужно что-то делать, так как ситуация там «полностью вышла из-под контроля».