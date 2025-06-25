«От Ирана не отстанут»: как будет развиваться конфликт на Ближнем Востоке

Блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев заявил, что смена власти в Иране - основная цель США: по его мнению, это лишь «вопрос времени», несмотря на устойчивость Тегерана. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац ранее называл одной из целей атак на Иран «прекращение существования» верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи. Израильский президент Ицхак Герцог позже заверил, что у Израиля нет целей в отношении Хаменеи и смены власти в Иране. В то же время он отмечал, что это «может быть побочным эффектом с большими историческими последствиями, который пойдет на пользу иранскому народу».

Президент США Дональд Трамп заявлял, что американские власти знают, где находится Хаменеи, но не будут его атаковать - «по крайней мере, сейчас». СМИ писали, что администрация Трампа дала властям Ирана понять, что атака по иранским ядерным объектам была разовой акцией и у Вашингтона нет цели спровоцировать переворот в стране.

Генсека НАТО уличили в преступлении

По мнению Васильева, последние события в Иране напоминают сценарии прошлых лет в других странах, но Тегеран оказался устойчив и не пал под давлением войны с Израилем.