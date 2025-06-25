Названа страна, которая примет саммит НАТО в следующем году

Саммит Североатлантического альянса в 2026 году пройдет в Турции.

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Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на текст итогового коммюнике саммита НАТО в Гааге.

«Мы выражаем нашу признательность за щедрое гостеприимство, оказанное нам Королевством Нидерландов. Мы с нетерпением ждем нашей следующей встречи в Турции в 2026 году», — отмечается в заявлении.

До этого газета писала, что страны — члены НАТО обязались направлять 5% ВВП на оборону ежегодно к 2035 году. По информации издания, обязательство в размере 5% ВПП включит в себя две основные категории оборонных инвестиций. Telegraph пишет, что члены альянса «будут выделять по меньшей мере 3,5% ВВП каждый год на основе согласованного определения оборонных расходов НАТО к 2035 году для финансирования основных оборонных потребностей и выполнения целей Североатлантического альянса по наращиванию оборонного потенциала».

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