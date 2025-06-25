«Пашинян подписал себе приговор»: политолог об арестах священников в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, арестовывая священников, подписывает себе приговор. Граждане республики не простят ему унижения Церкви. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Иван Мезюхо.

Он подчеркнул, что Армянская церковь — важный нравственный институт не только для Армении, но и для миллионов армян за ее пределами.

«Вступив в конфликт с Церковью, Никол Пашинян уже сейчас расписался в политическом приговоре самому себе», — сказал эксперт.

Он добавил, что глава армянского кабмина действует по принципу «кто сильнее, тот и прав» и надеется удержать власть с помощью силы, однако такие действия, наоборот, могут «выйти ему боком».

25 июня следственный комитет Армении обвинил архиепископа Баграта Галстаняна и его соратников в подготовке террористических актов с целью захвата власти в республике.

В Telegram-канале «Священной борьбы» также сообщалось, что правоохранители провели обыски в квартирах сторонников движения и в доме Галстаняна.

Комментируя обвинение в отношении архиепископа, Пашинян заявил, что правоохранители сорвали «масштабный и зловещий план «криминального олигархического духовенства»» по дестабилизации обстановки в республике и захвату власти.