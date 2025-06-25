Второй визит Трампа в Британию запланирован на этот год

Второй госвизит Трампа в Великобританию состоится в этом году
Второй государственный визит президента США Дональда Трампа в Великобританию состоится в этом году. Об этом сообщил представитель Букингемского дворца, официальной резиденции короля Великобритании Карла III, передает ТАСС.
Дата визита американского лидера пока не определена.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время посещения Белого дома в феврале сообщал о предстоящем визите Трампа в королевство.
Первый государственный визит республиканца в Великобританию состоялся в 2019 году во время его первого президентского срока. Политика принимала королева Елизавета II.
В марте Трамп признался в любви к королю Карлу III, комментируя публикацию в британской прессе о возможном предложении Лондона сделать США ассоциированным членом Содружества наций.
В мае в Саудовской Аравии подготовили передвижной Макдональдс специально для президента США.