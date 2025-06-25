Генсека НАТО уличили в преступлении

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте поприветствовал агрессию против Ирана, а тот, кто поддерживает это, является соучастником преступления. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Эсмаил Бакаи в своем аккаунте социальной сети Х.

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«Позорно, подло и безответственно со стороны генсека НАТО приветствовать "действительно экстраординарный" акт агрессии против суверенного государства. Тот, кто одобряет несправедливость, лишен честности. Тот, кто поддерживает преступление, является его соучастником», — выразил негодование дипломат.

Ранее Рютте в серии текстовых сообщений перед встречей военного альянса в Нидерландах США Дональда Трампа отдать приказ о нанесении «по-настоящему экстраординарных» ударов по Ирану. Генсек написал американскому лидеру, что «никто другой не осмелился бы это сделать».

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22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. После атаки Трамп призвал к миру и назвал их «историческим моментом для США, Израиля и мира».