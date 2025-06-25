Немецкий канцлер Фридрих Мерц обвинил российского президента Владимира Путина в том, что тот якобы показал нежелание урегулировать военный конфликт мирным путем своими словам о том, что русские и украинцы — один народ. Однако на самом деле глава государства отдельно подчеркнул, что не ставит под сомнение право Украины на суверенитет, только обратив внимание на то, что по собственной же декларации независимости от 1991 года она — нейтральное, внеблоковое и неядерное государство.

© Вечерняя Москва

Кроме того, президент заявил, что Россия не добивается капитуляции Украины, а настаивает на признании «реалий, которые сложились на земле». Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств также отметил, что положение киевского режима может сильно ухудшиться, если украинское руководство откажется от продолжения переговоров с российской стороной.

Путин отдельно подчеркнул, что Россия не подвергает сомнению право Украины на независимость, но ей «было бы неплохо» вернуться к основополагающим ценностям. Он добавил, что применение украинской армией «грязной» ядерной бомбы для удара по российской территории был бы ее последней ошибкой.