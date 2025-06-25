Трамп оценил последствия ударов США на ядерную программу Ирана

Трамп: ядерная программа Ирана отброшена на десятилетия назад
Президент США Дональд Трамп заявил, что после ударов Соединенных Штатов по Ирану ядерная программа исламской республики отброшена на десятилетия назад.
Как сообщает ТАСС, об этом Трамп заявил на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Гааге.
«Полагаю, в целом [речь идет] о десятилетиях», — заявил Трамп.
Он отметил, что не думает, что Иран когда-либо возобновит ее снова.
Вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс после ударов США по Ирану заявил о появлении «доктрины Трампа». По словам Вэнса, ее суть заключается не в том, чтобы менять политические режимы в третьих странах, а в комбинации дипломатии и точечного применения военной силы в случае необходимости без втягивания в длительные конфликты. На примере Ирана вице-президент США указал, что Вашингтон не пытался сменить политический режим и насадить демократию.
В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». Спустя еще два дня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».