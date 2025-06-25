В коммюнике по итогам саммита НАТО не говорится о членстве Украины в альянсе

Итоговое коммюнике стран НАТО на саммите альянса в Гааге не упоминает о перспективах вступления Украины в блок. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

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Издание также сообщало, что страны НАТО намерены «смягчить» враждебную риторику в адрес России в итоговом заявлении на саммите Североатлантического альянса в Гааге.

При этом в заявлении 32 члена НАТО «подтверждают свои неизменные суверенные обязательства по оказанию поддержки Украине, безопасность которой способствует нашей безопасности».

Саммит НАТО проходит 24—25 июня в Гааге. Его главной темой стал вопрос увеличения расходов на оборону членов альянса. Среди основных задач встречи является побудить страны, входящие в НАТО, увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.