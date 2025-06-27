Санду обратилась к гражданам, которые планируют поездки в РФ

Президент Молдавии Майя Санду призвала граждан быть бдительными при поездках в Россию. Об этом она заявила в интервью NordNews.

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Санду отвергла обвинения в адрес задержанных граждан Молдавии, назвав их спекулятивными. Она попросила граждан Молдавии быть бдительными, чтобы «не попадать в подобные ситуации».

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«Мне жаль, что мы оказались в такой ситуации, когда наши люди, которые по делам или по семейным обстоятельствам едут в Российскую Федерацию, сталкиваются с этими проблемами», — заявила президент.

25 июня ТАСС написало о задержании в Москве двух агентов молдавской разведки. Сообщалось, что они по документам прикрытия прибыли в Москву для выполнения задания спецслужбы Молдавии, которое было направлено против безопасности России.