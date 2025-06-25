Премьер-министр Армении Никол Пашинян волной арестов пытается ударить по Армянской апостольской церкви (ААЦ), которая традиционно поддерживает тесные связи с Россией. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков.

По его словам, сегодня был арестован архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение «Священная борьба». Ранее аресту подвергся миллиардер Савмел Карапетян. Поводом для его задержания послужила реакция бизнесмена на слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна об Армянской церкви.

«Судя по всему, Пашинян главный удар сейчас наносит по Армянской апостольской церкви. ААЦ очень положительно относится к России. Поэтому эти аресты Пашиняна — они и против России», - считает политолог.

При этом, по его словам, армянская диаспора в России выступает против таких действий премьер-министра Армении.

Ранее Карапетяну, главе промышленно-строительной группы «Ташир», предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в Армении. В пресс-службе бизнесмена заявили, что попытки представить его гражданскую позицию как угрозу направлены на запугивание и подавление инакомыслия.