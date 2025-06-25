Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен возмутился, что Североатлантический альянс превращает Финляндию в «новую Украину».

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Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в социальной сети X.

«Они [страны НАТО] постепенно делают из нашей страны новую Украину», — написал профессор.

Ранее стало известно, что страны НАТО, включая прибалтийские республики, а также Финляндия и Польша готовятся заминировать районы вдоль границ с Россией, создав новый «железный занавес». Отмечается, что Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша вышли из Оттавской конвенции 1997 года, которая запрещает использование противопехотных наземных мин.

До этого предложение о выходе из конвенции поддержал президент Эстонии Алар Карис. По его словам, прекращение участия в международном договоре предоставит Вооруженным силам страны свободу выбора вооружения и использования его в случае необходимости.