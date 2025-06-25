Эксперт заявил о выгоде России от перемирия на Ближнем Востоке

Мария Иванова

Военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что прекращение огня на Ближнем Востоке выгодно России, так как через Иран проходит финальная ветка транспортного коридора «Север - Юг». Об этом эксперт рассказал «Комсомольской правде».

Эксперт заявил о выгоде России от перемирия на Ближнем Востоке
© РИА Новости

Накануне, 24 июня, вступило в силу соглашение Ирана и Израиля о прекращении огня. Полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон ранее заявил CNN, что прекращение огня может продержаться как минимум в течение короткого периода времени, поскольку Израиль считает, что достиг своих целей, а Ирану нужно время для перегруппировки.

Коротченко отметил, что благодаря прекращению боевых действий не был перекрыт Ормузский пролив. По его мнению, прекращение огня выгодно всем, так как блокировка Ормузского пролива в качестве ответного шага Ирана могла дестабилизировать мировую геополитику и экономику.

По мнению аналитика, США продолжат наращивать противовоздушный и противоракетный потенциал Израиля. Он добавил, что конфликт на Ближнем Востоке невыгоден России, так как боевые действия могли навредить международному транспортному коридору между РФ, Индией, Ираном и соседними странами.

«Сохранение стабильности Ирана, правящего режима, той формы власти, которая существует, сохранение Ирана как нашего партнера по военно-технической кооперации, - нам это выгодно», - подчеркнул Коротченко.

Он добавил, что после падения правительства Башара Асада в Сирии вопрос «устранения Ирана» стал «насущным», так как Тегеран является одним из ближайших союзников Москвы.

«Конфликт вокруг Ирана надо рассматривать в контексте глобального противостояния России с Западом», - заключил аналитик.