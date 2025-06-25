Военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что прекращение огня на Ближнем Востоке выгодно России, так как через Иран проходит финальная ветка транспортного коридора «Север - Юг». Об этом эксперт рассказал «Комсомольской правде».

Накануне, 24 июня, вступило в силу соглашение Ирана и Израиля о прекращении огня. Полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон ранее заявил CNN, что прекращение огня может продержаться как минимум в течение короткого периода времени, поскольку Израиль считает, что достиг своих целей, а Ирану нужно время для перегруппировки.

Коротченко отметил, что благодаря прекращению боевых действий не был перекрыт Ормузский пролив. По его мнению, прекращение огня выгодно всем, так как блокировка Ормузского пролива в качестве ответного шага Ирана могла дестабилизировать мировую геополитику и экономику.

По мнению аналитика, США продолжат наращивать противовоздушный и противоракетный потенциал Израиля. Он добавил, что конфликт на Ближнем Востоке невыгоден России, так как боевые действия могли навредить международному транспортному коридору между РФ, Индией, Ираном и соседними странами.

«Сохранение стабильности Ирана, правящего режима, той формы власти, которая существует, сохранение Ирана как нашего партнера по военно-технической кооперации, - нам это выгодно», - подчеркнул Коротченко.

Он добавил, что после падения правительства Башара Асада в Сирии вопрос «устранения Ирана» стал «насущным», так как Тегеран является одним из ближайших союзников Москвы.