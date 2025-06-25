Видеозапись акции протеста, на которой участники протестов вышли на майдан в центре Киева, была передана РИА Новости участниками акции.

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Они обвинили киевский режим в коррупции и призвали президента США Дональда Трампа навести на Украине порядок.

На кадрах видно, что среди протестующих - ветераны ВСУ, их родственники и родственники погибших, студенты и активисты.

Участники акции потребовали привлечь к ответственности коррупционеров во власти, расследовать коррупционные скандалы и обеспечить социальную защиту ветеранов.

Митингующие надеются, что Трамп услышит народ Украины и накажет киевский режим.

Сообщается также, что на майдане был развернут палаточный городок, который снесла полиция, задержав активистов.

Протестующие, перекрывавшие движение в центре Киева, были избиты полицейскими.

В акциях приняли участие около тысячи человек.