РИА Новости: Жители Украины вышли на майдан, обвиняя киевский режим в коррупции
Видеозапись акции протеста, на которой участники протестов вышли на майдан в центре Киева, была передана РИА Новости участниками акции.
Они обвинили киевский режим в коррупции и призвали президента США Дональда Трампа навести на Украине порядок.
На кадрах видно, что среди протестующих - ветераны ВСУ, их родственники и родственники погибших, студенты и активисты.
Участники акции потребовали привлечь к ответственности коррупционеров во власти, расследовать коррупционные скандалы и обеспечить социальную защиту ветеранов.
Митингующие надеются, что Трамп услышит народ Украины и накажет киевский режим.
Сообщается также, что на майдане был развернут палаточный городок, который снесла полиция, задержав активистов.
Протестующие, перекрывавшие движение в центре Киева, были избиты полицейскими.
В акциях приняли участие около тысячи человек.