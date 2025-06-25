Жители Украины вышли на акцию протеста в центре Киева

Жители Украины вышли на центральную площадь Киева, обвинив киевский режим в коррупции и призвав президента США Дональда Трампа навести порядок, но были разогнаны силовиками. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, среди протестующих были ветераны ВСУ, их родственники и родственники погибших, студенты и активисты. В общей сложности в центр Киева вышли около тысячи человек.

Участники акции потребовали привлечь к ответственности коррупционеров от действующей и бывшей власти, расследовать коррупционные скандалы, обеспечить социальную защиту ветеранов, а также обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой навести порядок, отмечает издание.

Также протестующие развернули на майдане палаточный городок, однако полиция разогнала акцию и арестовала активистов. В знак протеста митингующие перекрыли движение в центре Киева. Они заявили, что перестали бояться, и будут отстаивать свои права.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Америка потратила на $200 млрд больше на поддержку Украины, чем другие члены НАТО. А Владимир Зеленский признался, что не знает, где находятся около $100 млрд американской помощи — из приведенных украинским политиком в пример $177 млрд до Киева дошли лишь $76 млрд.

В свою очередь занимавший в тот момент пост главы Департамента госэффективности США миллиардер Илон Маск обратился к Зеленскому, посоветовав ему покинуть Украину и поселиться в нейтральной стране, чтобы избежать уголовного преследования по делу о коррупции.