Глава киевского режима Владимир Зеленский осознает, что его страна потерпит поражение в конфликте с Российской Федерацией, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис.

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«Он начинает паниковать. Думаю, он начинает осознавать, что Украина потерпит поражение», — поделился своей точкой зрения аналитик.

По мнению автора публикации, главной целью главы киевского режима теперь стало сохранение своей власти до последнего, даже если бывшая советская республика будет переживать полный крах.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в среду перед саммитом Североатлантического альянса заявил, что Владимир Зеленский находится в тяжелой ситуации, в которой не следовало бы оказываться.