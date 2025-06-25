«Бессмысленность и импотенция»: в Германии оценили внешнюю политику ЕС

Доктор Норберт Больц, немецкий профессор медиа-исследований, назвал политику президента США Дональда Трампа по Ирану и Израилю «полным успехом», подчеркнув, что европейцы теперь довольствуются ролью «пассивных наблюдателей». Об этом эксперт рассказал изданию Welt.

Ранее Трамп объявил о поэтапном прекращении огня между Израилем и Ираном и «официальном конце 12-дневной войны». Трамп рассказал, что Израиль и Иран «пришли к нему почти одновременно и сказали: «Мир». Президент США отмечал, что эта война могла бы длиться годами и уничтожить весь Ближний Восток, «но этого не произошло и никогда не произойдет».

На фоне заявлений Трампа об успехах США Больц заявил о «кризисе европейской внешней политики» и о «европейской импотенции». По мнению эксперта, политики европейских стран лишь ведут «бесконечные разговоры без какого-либо результата».