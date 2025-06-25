Россия является главной угрозой для Североатлантического альянса и Европы. Об этом заявил финский президент Александр Стубб, слова которого приводит Telegram-канал Пул N3.

«Если взглянуть на сегодняшнюю декларацию из пяти пунктов, совершенно ясно: главная угроза для Европы и Альянса — это Россия. Мы наращиваем оборонные расходы не потому, что беспокоимся о каких-либо других европейских государствах», - заявил он.

Стубб сделал тяжелое признание о доминировании Запада

Сегодня в Гааге проходит саммит НАТО. Ранее президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы союзники по альянсу увеличили инвестиции в оборону до 5% от ВВП вместо текущего показателя в 2%. При этом, по данным СМИ, страны ЕС собирались согласиться на это требование.