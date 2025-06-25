Обзор иноСМИ: «беспардонная ложь НАТО» и переименование французского языка

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«Война России и НАТО обошлась бы миру в 1,5 триллиона долларов»

Россия штампует артиллерийские снаряды, беспилотники и ракеты с такой скоростью, что скоро превзойдет потребности своих войск на Украине. Атака США и Израиля на Иран наносит еще один удар по глобальной стабильности, а Россия становится всё смелее, пишет Bloomberg. Война на территории НАТО остается маловероятной - даже если бы Россия стремилась к этому, она вряд ли захотела бы воевать сразу на двух фронтах, отмечает Bloomberg. Генсек НАТО Марк Рютте предположил, что Москва может рассматривать возможность прямого конфликта с НАТО в течение пяти лет. Такие же оценки приводил канцлер Германии Фридрих Мерц и несколько европейских разведывательных агентств.

Предупреждения звучат в то время, когда НАТО - под давлением Трампа - подталкивает членов к увеличению расходов на оборону до самых высоких уровней за десятилетия. Дания заявила, что реальная угроза войны с Россией может возникнуть для одной или нескольких стран НАТО в течение двух лет. В таком сценарии наиболее вероятной «точкой возгорания» стали бы Эстония, Латвия и Литва. Три балтийские страны составляют небольшую часть европейской экономики, но стратегически они имеют важное значение. Такой конфликт унес бы множество жизней и спровоцировал бы большой экономический ущерб. Bloomberg Economics оценивает, что прямые издержки из-за разрушений в зоне боевых действий, более высокие цены на энергоносители и распродажи на финансовых рынках сократили бы мировое производство на 1,3 процента или на 1,5 триллиона долларов в первый год конфликта.

Французский язык предложили переименовать в креольский

Лидер левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что «французский язык больше не принадлежит Франции и французскому народу» и предложил найти для него новое название. Об этом сообщает Le Soir.

Заявление Меланшона прозвучало во французском парламенте во время конференции о будущем франкофонии. Политик указал, что французский является государственным языком почти в тридцати странах мира. Меланшон описал французский как «креольский язык», имея в виду языковую смесь, возникшую в результате множественных вкладов из других языков - арабского, русского, испанского, иврита. Эти замечания немедленно вызвали «реакцию справа». Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что «французский язык принадлежит французам», назвав язык «центральным элементом национального наследия».

Путин: «Российская угроза - беспардонная ложь НАТО»

Президент РФ Владимир Путин назвал «беспардонной ложью» утверждения представителей НАТО о планах России атаковать европейские страны. На заявления российского лидера обратило внимание японское издание Sankei Shimbun. По словам Путина, риторика НАТО о «российской угрозе» призвана отнять средства налогоплательщиков и направить их на военные расходы.

Sankei Shimbun отметила, что эти заявления Путин сделал перед саммитом НАТО в Гааге. Он подчеркнул, что страны альянса «сами себе придумали страшилку» о нападении России и «повторяют ее из года в год». В то же время президент РФ заявил, что «многие западные политики строят планы, стремясь нанести России стратегическое поражение». Путин подчеркнул, что Россия усилит свою армию, флот, военно-воздушные и ядерные силы для защиты своего суверенитета.

Назван самый большой страх австрийцев

Опрос, проведенный австрийским таблоидом EXXpress, показал, что читателей издания больше всего беспокоит «исламизация страны» (за этот вариант отдал свои голоса 71 процент опрошенных). Всего в опросе, посвященном главным проблемам Австрии, приняли участие 1064 человека.

Еще 16 процентов опрошенных австрийцев заявили, что их больше всего беспокоит экономический кризис. Бедность пожилых людей беспокоила только семь процентов австрийцев, а здравоохранение оказалось на последнем месте с результатом в четыре процента.

«РФ утвердила строительство ядерных реакторов близ Японского моря»

Российская государственная корпорация «Росатом» утвердила график строительства двух энергоблоков атомной электростанции в Приморском крае, пишет японское агентство Kyodo. Проект предусматривает строительство двух энергоблоков ВВЭР-1000 мощностью в тысячу мегаватт каждый. Предполагается, что строительство первого энергоблока начнется в декабре 2027 года, а ввод объекта в эксплуатацию - в 2033-м. Ввод второго энергоблока ожидается в 2035 году.

«Росатом» рассматривает несколько возможных площадок для размещения АЭС, наиболее перспективной считается площадка вблизи закрытого административно-территориального образования Фокино. Kyodo отмечает, что в Фокино расположена база Тихоокеанского флота ВМФ России, доступ туда ограничен. Агентство подчеркивает, что площадка расположена вдоль побережья Японского моря.