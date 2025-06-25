Трамп назвал условие, при котором США снова ударят по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные штаты готовы снова ударить по Ирану, если он восстановит свою ядерную программу.

В ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте Трампа спросили, планируют ли США продолжат удары по Ирану, если тот восстановит ядерную программу, и Трамп сказал "конечно".

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Американский президент предположил, что иранская ядерная программа не будет восстановлена "долгие годы".