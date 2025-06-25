Трамп описал Зеленского двумя словами

Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсудит с украинским лидером Владимиром Зеленским «трудности», с которыми сталкивается Украина, и назвал его хорошим парнем. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции на полях саммита НАТО в Гааге, передает Fox News.

«Зеленский — хороший парень, мы обсудим с ним его трудности», — сказал политик.

Ранее сообщалось, что встреча президентов Украины и США запланирована на среду на полях саммита НАТО в Гааге. Как отмечает источник, команды президентов дорабатывают детали переговоров, которые будут посвящены санкциям против России и закупкам оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В США заявили о презрении Трампа к Зеленскому

На саммите НАТО Зеленский уже встретился с генеральным секретарем альянса Марком Рютте. Он рассказал, что вместе с Рютте они скоординировали шаги в рамках саммита и высказались об ожидаемых результатах.