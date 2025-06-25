Трамп заявил, что видит прогресс в ситуации вокруг Украины

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте на полях саммита альянса в Гааге заявил, что видит прогресс в ситуации вокруг украинского конфликта. Его слова приводит ТАСС. "Думаю, прогресс есть", - сказал он. Накануне министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что страны Европейского союза прилагают усилия, чтобы Соединенные Штаты не потеряли интерес к конфликту на Украине. До этого премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что глава Белого дома должен встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Гааге 25 июня. Саммит НАТО проходит 24-25 июня в Гааге. Его главной темой стал вопрос увеличения расходов на оборону членов альянса. Среди основных задач встречи является побудить страны, входящие в НАТО, увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.