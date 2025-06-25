В администрации главы Дагестана прокомментировали обыски у госсекретаря

В администрации главы Республики Дагестан прокомментировали обыски, проходящие в отношении одного из региональных чиновников. Как сообщила пресс-служба в своем Telegram-канале, силовики работают в полном соответствии с законом, а руководство республики находится с ними в тесном взаимодействии.

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При этом имени чиновника власти не называют. Напомним, ранее сообщалось, что в рамках возбужденного уголовного дела дома у государственного секретаря региона Магомед-Султан Магомедова, а также в домах его родственников проводятся обыски.

Кроме того, сотрудники правоохранительных структур обыскивают кабинет госсекретаря в здании администрации главы и правительства Дагестана. Обыски прошли и в двух управлениях администрации Махачкалы.

Власти оказывают следователям помощь для объективного выяснения обстоятельств. При этом власти просят следить за официальной информацией и воздерживаться от преждевременных выводов.