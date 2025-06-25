Конгрессвумен намекнула на причины убийства Кеннеди

Член Республиканской партии США, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, намекнула на то, что американского президента Джона Кеннеди убили из-за того, что он мешал Израилю. Ее слова приводит Telegram-канал Пул N3.

«Был когда-то великий президент, которого любил американский народ. Он выступал против ядерной программы Израиля. А потом его убили», - отметила политик.

Президент США Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года в Далласе. Главный подозреваемый в совершении этого преступления Ли Харви Освальд был застрелен несколько дней спустя владельцем ночного клуба Джеком Руби.

Администрация президента США Дональда Трампа 18 марта опубликовала тысячи страниц ранее засекреченных документов, связанных с убийством 35-го президента страны, выполнив предвыборное обещание сделать эти материалы общедоступными. Трамп заявлял, что ЦРУ выступало против раскрытия информации о смерти Кеннеди и даже пыталось помешать публикации.