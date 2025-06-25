В Евросоюзе допустили присоединение Канады

Глава европейской дипломатии Кая Каллас допустила в интервью агентству Bloomberg, что Канада может присоединиться к Евросоюзу (ЕС).

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«Знаете, мне задали такой вопрос — Канада хочет присоединиться к ЕС. Я отметила, что, возможно, небольшое препятствие — это то, что Канада не находится географически в Европе. Но у них был ответ на это: Арктика — мы связаны через Арктику. Так что кто знает», — сказала Каллас.

28 мая премьер-министр Марк Карни заявил, что его страна готова присоединиться к плану по перевооружению Европы с 1 июля.

23 июня генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Евросоюз и канадские власти в 2025 году поставят Украине оружия на общую сумму в €35 млрд. Он отметил, что сначала речь шла о €20 млрд, но впоследствии страны пришли к другому консенсусу.