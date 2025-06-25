Время доминирования Запада закончилось, мир движется к большей многополярности.

Соответствующее заявление представителям СМИ по прибытии на саммит НАТО в Гааге сделал президент Финляндии Александр Стубб, пишет РИА Новости.

"Нам нужно во всем разобраться, понять, что время западного доминирования закончилось. Мы движемся к миру, который более транзакционный, более многополярный и более беспорядочный", - поделился своей точкой зрения он.

Президент Финляндии добавил, что сейчас наблюдается изменение мирового порядка.

Говоря о начавшемся саммите Североатлантического альянса, Стубб заявил, что эта встреча станет "исторической". Одной из причин тому, по мнению финского лидера, является то, что западный военно-политический блок возвращается к уровню оборонных расходов времен холодной войны.

Орбан оценил страхи Европы из-за возможного нападения России

На Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и России. Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что российское государство не представляет угрозы, никому не угрожает, но не станет игнорировать действия, несущие потенциальную угрозу его интересам. В последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность Североатлантического альянса у западных границ страны. Западный военно-политический блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".