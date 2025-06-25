В Китае запретили использовать красных панд в качестве будильника

Лесное управление запретило отелю Lehe Ledu Liangjiang Holiday в китайском городе Чунцин использовать красных панд в качестве будильника. Об этом сообщает Independent.

В отеле предлагали необычную услугу — в обусловленное время в номер к гостю приносили панду, которой разрешали свободно перемещаться по помещению, в том числе по кровати. Постоялец же мог прикоснуться к животному и погладить его. Услуга была популярной, а посетители часто публиковали видео со зверем в социальных сетях.

По словам сотрудников, всего на территории отеля проживают четыре панды. Свои обязанности они выполняли по очереди.

Как отметил эксперт Всемирного общества защиты животных Сюн Цюаньхуэй, красные панды охраняются государством и не могут содержаться как питомцы или в качестве животных для развлечения туристов. Они довольно впечатлительны и вынужденный контакт с человеком может вызвать у них сильный стресс.