Раскрыто, что потеряют США при усилении санкций против России

Госсекретарь США Марко Рубио ответил на вопрос, почему Вашингтон пока отказывается усиливать санкции в отношении России для ускорения сделки по Украине.

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, США в этом случае потеряют возможность вести диалог с Россией.

"Мы, вероятно, потеряем возможность говорить с ними о прекращении огня", - приводит издание Politico слова Рубио.

Он объяснил, что как только рестрикции вступят в силу, это будет означать, что окно для переговоров с Москвой, скорее всего, закроется.

Кроме этого Рубио отметил, что введение санкций против России будет признанием Вашингтоном неспособности вести переговоры с Москвой.

В тоже время Рубио дал понять, что если санкции все-таки потребуются, то президент США Дональд Трамп определит "подходящее время и место".