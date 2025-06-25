Владимир Зеленский находится в тяжёлой ситуации, в которую вообще не следовало бы попадать, заявил президент США Дональд Трамп. Он не исключил, что встретится на полях саммита НАТО с главой киевского режима и спросит, «как у него дела».

Президент США Дональд Трамп допустил, что встретится на полях саммита НАТО с Владимиром Зеленским, который находится «в сложной ситуации». Об этом американский лидер сообщил журналистам на борту своего самолёта.

«Да, возможно, я увижусь с ним... Спрошу, как у него дела. Он в сложной ситуации, в которой вообще не следовало бы оказываться», — сказал Трамп.

Саммит Североатлантического альянса проходит 24—25 июня в Гааге. Комментируя отсутствие Зеленского на рабочих встречах в Нидерландах, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил, что представители ряда стран просто не хотят сидеть с ним за одним столом, когда дело касается НАТО.

«В дипломатии важно не где вы находитесь, а где вас нет. Тот факт, что Зеленский не будет участвовать ни в какой официальной форме в саммите НАТО, явно свидетельствует о том, что предыдущая глава закончилась. Американцы, турки, словаки и мы ясно дали понять, что не хотим сидеть за одним столом с Зеленским, когда речь идёт о НАТО», — передаёт слова Орбана ТАСС.

Более того, премьер заявил, что Будапешт выступает против приёма Киева как в НАТО, так и в ЕС. По его словам, национальный интерес Венгрии заключается в том, чтобы «не быть ни в каком интеграционном сообществе с Украиной».

При этом Киев, судя по всему, не получит от Запада по итогам саммита ни новых обещаний помощи, ни вооружений. Таким мнением ранее поделились с газетой Politico три европейских дипломата, знакомые с ходом обсуждения этого вопроса.

«Зеленский вряд ли покинет саммит с новыми обещаниями помощи или столь необходимым вооружением, таким как системы ПВО, даже от поддерживающих его европейцев», — пишет издание со ссылкой на европейских чиновников.

Ранее глава киевского режима также упустил шанс встретиться с Дональдом Трампом на полях саммита G7 в Канаде. Во вторник, 17 июня, Зеленский должен был лично переговорить с президентом США, однако запланированная встреча сорвалась из-за того, что американский лидер покинул саммит на день раньше. СМИ назвали отмену встречи «ещё одним ударом по Киеву и ещё одним доказательством того, что США думают и действуют в этом кризисе иначе, чем европейцы».

При этом некоторые издания утверждали, что глава Белого дома покинул встречу G7 в том числе из-за отсутствия интереса к встрече с Владимиром Зеленским.