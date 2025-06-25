Глава МИД Финляндии призвала подтолкнуть Путина к прекращению огня

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что пришло время усилить давление на Россию, чтобы «подтолкнуть» президента Владимира Путина к прекращению конфликта. Ее слова по прибытии на саммит НАТО в Гааге приводит «Европейская правда».

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По ее утверждению, поддержка Украины со стороны Запада непоколебима, и прекращение огня нужно сейчас. Она считает, что только Владимир Путин якобы является тем, кто не желает такого сценария, поэтому пришла пора «подтолкнуть его к этому».

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«Наша стратегия здесь тройная. Первое: усиление нашей собственной защиты и сдерживания. Второе: давление на Путина и Россию, мы должны здесь действовать как отдельные страны, как Европейский Союз, вместе с США. Мы надеемся, что пакет санкций, который находится в Сенате, продвинется вперед на следующей неделе», – заявила Валтонен.

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что страна ожидает от Евросоюза мощных санкций против России, которые могут ударить по «военному бюджету» страны.