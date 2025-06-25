Подросток по прозвищу «Большие яйца» покинул Белый дом

В США подросток по прозвищу «Большие яйца» Эдвард Коростин покинул пост в Департаменте государственной эффективности США (DOGE) в Администрации американского президента.

© Газета.Ru

Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на анонимного собеседника из Белого дома.

«Я заметил, что пользователи LinkedIn относятся к себе очень серьезно и избегают рисков, и решил: «Я не хочу быть таким»», — рассказал подросток историю возникновения своего никнейма на сайте.

До этого газета The New York Times писала, что сотрудники Департамента эффективности правительства США (DOGE) «укоренились» в правительственных ведомствах США, несмотря на уход его руководителя DOGE Илона Маска с государственной службы.

Отмечается, что подход DOGE — резкое сокращение расходов, персонала и проектов государства, «похоже, пустил корни». Также в тексте говорится, что сотрудники DOGE «все глубже укореняются» в правительственных ведомствах.