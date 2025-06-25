Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве возобновил свою работу

Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве снова принимает и отправляет рейсы, а Израиль пытается вернуть все авиакомпании, которые прекратили полеты из-за ирано-израильского конфликта. Об этом сообщил корреспондент РЕН ТВ Никита Кулюхин.

По его данным, сейчас ведутся посадки на рейсы, и больше нет воздушных тревог. Однако аэропорту не хватает «пассажиров и самолетов».

«Компании из Европы и Америки боятся возвращаться в Израиль. Министр транспорта страны сказала, что одной из первых компаний, попросивших вернуться, стала российская Red Wings», - уточнил Кулюхин.

13 июня Израиль начал операцию против Ирана, связанную с его ядерной программой. Иран же ответил ракетными ударами. 22 июня в ситуацию вмешались США, ударив по иранским ядерным объектам.

24 июня президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия. В тот же день стало известно, что власти Ирана открыли воздушное пространство страны для прилетов и вылетов международных рейсов.