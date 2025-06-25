Апелляционная палата Кишинева оставила под арестом главу Гагаузии Гуцул
Обвиняемую в нарушениях при финансировании партии и управлении избирательным фондом главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул снова оставили под арестом. Такое решение приняла Апелляционная палата Кишинева. Об этом заявила адвокат Наталья Байрам после заседания суда в беседе с ТАСС.
По ее словам, судьи отклонили протест защиты. Опротестовать решение Апелляционной палаты по этому вопросу нельзя.
Апелляции защиты по аресту Гуцул судьи палаты ранее отклоняли уже трижды.
Адвокат заявила перед заседанием корреспонденту агентства, отстоять в суде права главы Гагаузии в суде практически невозможно из-за давления властей на судей.
Ранее лидер молдавской оппозиции Илан Шор сообщил о подготовке иска в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с задержанием главы автономии Гагаузия Евгении Гуцул.