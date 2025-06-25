Трамп опубликовал видео полета бомбардировщиков B-2 под песню «Бомби Иран!»

Президент США Дональд Трамп н6а своей странице в социальной сети Truth Social опубликовал видео полета бомбардировщиков B-2 под песню «Бомби Иран!».

Пародия на песню 1961 года Barbara Ann группы Regents играет на фоне видеозаписи нескольких истребителей-невидимок B-2, которые использовались для сброса 14 противобункерных бомб GBU-57 в Иране.

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, что Дональд Трамп сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху о том, что США больше не будут задействовать своих военных для помощи его стране в конфликте с Ираном.

Незадолго до этого Трамп заявил, что Иран и Израиль нарушили договоренности о прекращении огня. Он подчеркнул, что это сделали обе стороны конфликта, и выразил недовольство обеими странами, особенно Израилем.

МИД Ирана выступил с призывом к США

В свою очередь генерал-лейтенант Эяль Замир, который является начальником генштаба ЦАХАЛ, заявил, что израильская военная кампания против Ирана еще «не завершена». По его словам, в будущем начнется ее новая фаза, но сейчас армия сконцентрирована на возвращении к боевым действиям в секторе Газа.