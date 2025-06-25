Швейцария ограничит прием украинских беженцев

Власти Швейцарии, вероятно, последуют норвежской модели предоставления защиты украинским беженцам. Как сообщает SRF, защита будет предоставлена ​​только тем беженцам, которые проживали на территориях, полностью или частично находящихся под контролем России или в регионах с «более или менее интенсивными» боевыми действиями.

Государственный секретариат по миграции (SEM) подтвердил SRF, что вскоре будет принято решение о переходе на «норвежскую систему». В конце 2024 года скандинавская страна разделила Украину на безопасные и небезопасные регионы. Норвегия считает западные и центральные регионы страны безопасными и не принимает беженцев оттуда.

Швейцария начнет поступать таким же образом, при этом ограничения распространятся только на вновь прибывших. С июля 2022 года SEM регистрирует регион происхождения украинских беженцев: около трети украинцев, находящихся в Швейцарии с июля 2022 года, прибыли из регионов, которые могут быть классифицированы как безопасные.

Одним из критиков новых мер выступает Швейцарский совет по делам беженцев. Неправительственная организация считает, что разделение Украины на безопасные и небезопасные регионы нецелесообразно из-за постоянно меняющейся ситуации в стране. Совет также критикует будущее неравное обращение с вновь прибывшими украинцами и беженцами, которые находятся в Швейцарии уже некоторое время.

Ранее глава чешского МВД Вит Ракушан сообщил, что с момента прекращения огня на Украине ни один украинец больше не сможет получить временную защиту в Чехии. По словам Ракушана, власти Чехии хотят предотвратить вторую волну беженцев - украинских мужчин, которые хотели бы воссоединиться со своими семьями, уже проживающими в Чехии.

В результате этим украинцам придется подавать заявления на получение вида на жительство, как и другим иностранцам. Процесс получения ВНЖ по мотиву воссоединения семьи может занять до нескольких лет. Заявление может быть как принято, так и отклонено.